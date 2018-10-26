Посол России в Италии рассказал о потерях ЕС в результате антироссийских санкций

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Италии Сергей Разов в беседе с радио Sputnik рассказал о потерях Евросоюза в результате антироссийских санкций.
Посол России в Италии рассказал о потерях ЕС в результате антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Наша принципиальная позиция: не мы санкции вводили — не нам ставить вопрос об их отмене. Российская экономика при всех трудностях, связанных в том числе с санкционным режимом, адаптировалась к новой ситуации», — заявил Разов.

По его словам, нет весов, на которых можно взвесить реальные объёмы потерь от санкций и ответных действий, но они измеряются миллиардами евро.

Как отметил посол, для выхода из этой ситуации требуются коллективные решения.

«Мы надеемся, что разум восторжествует, что рано или поздно возобладает осознание того факта, что экономика европейцев и европейских производителей очень много теряет от того, что они сделали», — заключил Разов.

Ранее старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила экономические отношения России и Италии.

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