МИД Франции анонсировал визит Порошенко в Париж 11 ноября

Украинский лидер Пётр Порошенко 11 ноября будет находиться с визитом в Париже, заявил в ходе брифинга государственный секретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

«11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко по приглашению своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны», — цитирует УНН дипломата.

Он отметил, что для французской стороны большая честь принимать президента Украины по этому поводу.

На 11 ноября в Париже запланированы торжественные мероприятия с участием глав государств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Французскую столицу посетят в том числе российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп. Как ожидается, два президента проведут переговоры, в ходе которых затронут ситуацию вокруг Договора РСМД.