В Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа в Париже

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главной целью встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже является сверка часов.
В Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа в Париже
  • Reuters

«Действительно, встреча будет на полях международного мероприятия в Париже по той договорённости, которая была достигнута в ходе пребывания здесь (советника президента США по нацбезопасности Джона. — RT) Болтона. Поэтому главная цель — это сверить часы», — сказал Песков.

Он добавил, что у президентов США и России традиционно много вопросов, по которым нужен обмен мнениями.

Ранее Песков заявил о начале проработки встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить