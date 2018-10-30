Эксперт оценил заявление Эрдогана об операции Турции к востоку от Евфрата

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который анонсировал масштабную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.
Эксперт оценил заявление Эрдогана об операции Турции к востоку от Евфрата
  • Reuters

«Турецкая Республика достаточно давно провозгласила часть организаций в Сирии, которые контролируются курдами, террористическими. Для Турции очень важно продемонстрировать возможности своих вооружённых сил», — отметил Аватков.

Эксперт добавил, что эта операция очень важна для Турции «с точки зрения регионального и международного позиционирования, так как известно, что ряд курдских группировок на территории Сирийской Арабской Республики поддерживают США».

«Тем самым Турция в очередной раз практически открыто бросает вызов своему партнёру, который вводит против неё санкции и использует другие методы давления для того, чтобы Турция, которая становится всё более самостоятельной, снова вернулась в русло американской политики», — пояснил Аватков.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию к востоку от Евфрата.

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