Эксперт оценил заявление Эрдогана об операции Турции к востоку от Евфрата
- Reuters
«Турецкая Республика достаточно давно провозгласила часть организаций в Сирии, которые контролируются курдами, террористическими. Для Турции очень важно продемонстрировать возможности своих вооружённых сил», — отметил Аватков.
Эксперт добавил, что эта операция очень важна для Турции «с точки зрения регионального и международного позиционирования, так как известно, что ряд курдских группировок на территории Сирийской Арабской Республики поддерживают США».
«Тем самым Турция в очередной раз практически открыто бросает вызов своему партнёру, который вводит против неё санкции и использует другие методы давления для того, чтобы Турция, которая становится всё более самостоятельной, снова вернулась в русло американской политики», — пояснил Аватков.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию к востоку от Евфрата.