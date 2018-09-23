Эрдоган раскритиковал США за оказание поддержки курдам в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье, опубликованной изданием «Коммерсантъ», подверг критике Соединённые Штаты за оказание помощи курдским силам на территории Сирии.

«К сожалению, мы видим, что необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, в особенности со стороны США, силам ПДС (курдская партия «Демократический союз». — RT) и СДС (Сирийские демократические силы. — RT) продолжается. Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены», — написал он.

Также президент напомнил, что в Турции указанные силы признаны террористическими.

Ранее Ибрагим Калын, официальный представитель Эрдогана, заявил, что статья, опубликованная изданием The New York Times, о гибели в Ираке члена запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана является попыткой оправдания терроризма.