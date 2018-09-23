Эрдоган раскритиковал США за оказание поддержки курдам в Сирии
- Reuters
- © Umit Bektas
«К сожалению, мы видим, что необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, в особенности со стороны США, силам ПДС (курдская партия «Демократический союз». — RT) и СДС (Сирийские демократические силы. — RT) продолжается. Подобные шаги, наносящие ущерб равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены», — написал он.
Также президент напомнил, что в Турции указанные силы признаны террористическими.
Ранее Ибрагим Калын, официальный представитель Эрдогана, заявил, что статья, опубликованная изданием The New York Times, о гибели в Ираке члена запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана является попыткой оправдания терроризма.