Трамп намерен отменить гражданство по праву рождения для нелегалов в США

Президент США Дональд Трамп намерен подписать закон о запрете гражданства по праву рождения в отношении детей, рождённых на американской территории в семьях незарегистрированных мигрантов.

Об этом сообщает Axios.

«Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребёнка, а потом этот ребёнок становится гражданином Соединённых Штатов... со всеми преимуществами... Это нелепо, этому нужно положить конец», — приводит издание слова президента.

В сентябре администрация США подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт.

Также в августе Трамп назвал американское миграционное законодательство самым глупым в мире. По его мнению, нелегальных мигрантов нужно высылать немедленно, а не после многолетних юридических разбирательств.