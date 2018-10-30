Миссии ОБСЕ могут поручить отслеживать ситуацию в Азовском море

ЕС обратился в ОБСЕ с предложением поручить Специальной мониторинговой миссии (СММ) отслеживать сообщения о событиях в Азовском море. Об этом заявил чиновник в структурах Евросоюза.

«ЕС запросил в постоянном совете ОБСЕ, чтобы СММ отслеживала сообщения о ситуации на местах в связи с развитием событий в Азовском море», — цитирует РИА Новости чиновника.

По его словам, Европейский союз следил и продолжает внимательно следить «за развитием событий на Азовском море и вокруг моста через Керченский пролив».

Как отметил чиновник, в ЕС придерживаются позиции, что «сотрудники СММ и их техническое оснащение должны иметь безопасный, надёжный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины».

25 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую предусмотреть возможность ужесточения санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

В Совете Федерации оценили в беседе с НСН возможность правовых последствий резолюции для России.