Миссии ОБСЕ могут поручить отслеживать ситуацию в Азовском море
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«ЕС запросил в постоянном совете ОБСЕ, чтобы СММ отслеживала сообщения о ситуации на местах в связи с развитием событий в Азовском море», — цитирует РИА Новости чиновника.
По его словам, Европейский союз следил и продолжает внимательно следить «за развитием событий на Азовском море и вокруг моста через Керченский пролив».
Как отметил чиновник, в ЕС придерживаются позиции, что «сотрудники СММ и их техническое оснащение должны иметь безопасный, надёжный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины».
25 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую предусмотреть возможность ужесточения санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.
В Совете Федерации оценили в беседе с НСН возможность правовых последствий резолюции для России.