В Совфеде оценили возможность правовых последствий резолюции по Азовскому морю для России
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«Никаких правовых последствий для России она иметь не будет. Азовское море — это акватория, в которой действуют нормы международного права, которые Россия не нарушает. В этом смысле нет оснований для каких-либо инспекций», — заявил он.
По его словам, досмотры судов проводятся в полном соответствии с международным правом.
Как отметил Морозов, никто, кроме Украины, претензий к России не предъявляет.
«Что касается военных судов ВМФ России, то, с одной стороны, также есть нормы международного права, за которые мы не выходим, и есть двусторонние отношения с Украиной», — пояснил сенатор.
Он напомнил, что эти два государства имеют свои территориальные воды в Азовском море, и других стран там нет.
Ранее председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачёв в беседе с ФАН оценил решение Европарламента принять резолюцию по Азовскому морю.