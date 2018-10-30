В Кремле прокомментировали решение Меркель не избираться в 2021 году

В Кремле прокомментировали решение Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в 2021 году, при этом там отметили, что немецкий политик продолжает оставаться визави президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, решение канцлера — это внутреннее дело Германии.

«Вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит также, когда вмешиваются в её собственные внутренние дела», — сказал Песков.

Он добавил, что между Москвой и Берлином сохраняются дружественные, партнёрские отношения, «несмотря на имеющиеся известные проблемы».

«Много совместных интересов, и, безусловно, Ангела Меркель продолжает оставаться визави президента Путина, и они продолжают работать», — подчеркнул Песков.

Ранее канцлер ФРГ сказала, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил решение Меркель.