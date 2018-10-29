Эксперт оценил решение Меркель не баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не баллотироваться на этот пост в 2021 году.

«Это решение ожидаемо в контексте провала ХДС на выборах. Даже Меркель стало понятно, что лучше уйти сейчас, нежели поставить под удар всю партию и привести дело к расколу коалиции и досрочным выборам», — заявил Камкин.

По его мнению, Меркель решила сыграть на опережение для сохранения политического реноме.

Ранее канцлер ФРГ также сказала, что она не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре.