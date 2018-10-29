Меркель не будет баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине заявила, что не намерена баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году. По её словам, этот четвёртый срок на посту председателя правительства станет последним. Ранее СМИ сообщили, что Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера на следующих выборах.

«Этот мой четвёртый срок будет последним моим сроком на посту канцлера ФРГ», — сказала Меркель.

По её словам, она также не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре.

Меркель возглавляла партию на протяжении 18 лет.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии после ухода с этой должности канцлера ФРГ Ангелы Меркель.