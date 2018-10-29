Меркель не будет баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году

Короткая ссылка
RT
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине заявила, что не намерена баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году. По её словам, этот четвёртый срок на посту председателя правительства станет последним. Ранее СМИ сообщили, что Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера на следующих выборах.
Меркель не будет баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году
  • Reuters

«Этот мой четвёртый срок будет последним моим сроком на посту канцлера ФРГ», — сказала Меркель.

По её словам, она также не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре.

Меркель возглавляла партию на протяжении 18 лет.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии после ухода с этой должности канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить