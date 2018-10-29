Меркель не будет баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году
- Reuters
«Этот мой четвёртый срок будет последним моим сроком на посту канцлера ФРГ», — сказала Меркель.
По её словам, она также не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре.
Меркель возглавляла партию на протяжении 18 лет.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии после ухода с этой должности канцлера ФРГ Ангелы Меркель.