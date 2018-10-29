Эксперт оценил сообщения о намерении Меркель не переизбираться на пост лидера ХДС

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не намерена переизбираться на пост лидера партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС).

«Информация пока что предварительная, но тем не менее ожидаемая: провальные итоги выборов в Гессене подтверждают общую тенденцию крайне низкой популярности обеих народных партий. Социал-демократы и ХДС практически поровну потеряли голоса. Мы видим, что партии второго эшелона активно «отъедают» часть электората. Наблюдается усталость от самой Меркель и от неспособности народных партий дать внятные ответы на вызовы современности», — отметил Камкин.

Пор его словам, Меркель понимает, что если она выдвинет свою кандидатуру на выборах съезда партии и с треском провалится, то её политическая карьера будет разрушена.

«Это может привести к процедуре импичмента и досрочных выборов, что означает усиление позиции «Альтернативы для Германии», возможно, «Зелёных», возможно, «Левых» — то есть окончательную чересполосицу политического ландшафта»,— заключил Камкин.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщило о том, что Меркель не будет переизбираться на пост лидера партии ХДС. Как отмечает Focus, при этом Меркель заявила, что хочет остаться на посту канцлера Германии.