Эксперт оценил сообщения о намерении Меркель не переизбираться на пост лидера ХДС

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не намерена переизбираться на пост лидера партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС).
Эксперт оценил сообщения о намерении Меркель не переизбираться на пост лидера ХДС
  • Reuters

«Информация пока что предварительная, но тем не менее ожидаемая: провальные итоги выборов в Гессене подтверждают общую тенденцию крайне низкой популярности обеих народных партий. Социал-демократы и ХДС практически поровну потеряли голоса. Мы видим, что партии второго эшелона активно «отъедают» часть электората. Наблюдается усталость от самой Меркель и от неспособности народных партий дать внятные ответы на вызовы современности», — отметил Камкин.

Пор его словам, Меркель понимает, что если она выдвинет свою кандидатуру на выборах съезда партии и с треском провалится, то её политическая карьера будет разрушена.

«Это может привести к процедуре импичмента и досрочных выборов, что означает усиление позиции «Альтернативы для Германии», возможно, «Зелёных», возможно, «Левых» — то есть окончательную чересполосицу политического ландшафта»,—  заключил Камкин.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщило о том, что Меркель не будет переизбираться на пост лидера партии ХДС. Как отмечает Focus, при этом Меркель заявила, что хочет остаться на посту канцлера Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить