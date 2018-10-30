Спасатели обнаружили десять тел на месте крушения Boeing в Индонезии

Спасатели обнаружили тела десяти погибших в результате крушения Boeing 737 MAX у берегов Индонезии, сообщает The Straits Times.

Как отмечает издание, в Джакарту прибыла команда специалистов из Сингапурского бюро по расследованию безопасности транспорта. Они намерены принять участие в поисках с применением подводного локатора.

Самолёт пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. На его борту находились 189 человек.

Как стало известно, экипаж запрашивал возвращение в аэропорт перед тем, как самолёт исчез с радаров. При крушении Boeing никто не выжил.