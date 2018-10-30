Ассанж заявил о желании Эквадора выдать его властям США

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Джулиан Ассанж заявил, что Эквадор намеревается прекратить предоставлять ему убежище в посольстве в Великобритании и выдать его американским властям.
Ассанж заявил о желании Эквадора выдать его властям США
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе видеоконференции в рамках процесса в суде Эквадора. 

«Ищется предлог, чтобы нарушить моё убежище… и чтобы выдать меня США», — цитирует РИА Новости Ассанжа.

Ранее сообщалось, что эквадорский суд решил отказать Ассанжу в иске о защите его прав как беженца.

Ассанж подавал иск против правительства Эквадора за «нарушение его основных прав и свобод».

Как утверждали в WikiLeaks, эквадорские власти «угрожали прекратить защиту Ассанжа и в ускоренном порядке отрезать его доступ к внешнему миру».

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