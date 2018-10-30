Ассанж заявил о желании Эквадора выдать его властям США
- Reuters
Об этом он сказал в ходе видеоконференции в рамках процесса в суде Эквадора.
«Ищется предлог, чтобы нарушить моё убежище… и чтобы выдать меня США», — цитирует РИА Новости Ассанжа.
Ранее сообщалось, что эквадорский суд решил отказать Ассанжу в иске о защите его прав как беженца.
Ассанж подавал иск против правительства Эквадора за «нарушение его основных прав и свобод».
Как утверждали в WikiLeaks, эквадорские власти «угрожали прекратить защиту Ассанжа и в ускоренном порядке отрезать его доступ к внешнему миру».