В Канаде задержали подростка из-за угроз в адрес школы

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В канадской провинции Новая Шотландия задержали 15-летнего подростка, который отправил в школу электронное сообщение с угрозами. Об этом информирует CTV со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Мэбау.

В связи с получением угроз в школе отменили занятия, и на место прибыли полицейские.

По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее в Бельгии подросток принёс две гранаты в школу.

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