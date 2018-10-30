В Канаде задержали подростка из-за угроз в адрес школы
В канадской провинции Новая Шотландия задержали 15-летнего подростка, который отправил в школу электронное сообщение с угрозами. Об этом информирует CTV со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Мэбау.
В связи с получением угроз в школе отменили занятия, и на место прибыли полицейские.
По факту произошедшего проводится расследование.
Ранее в Бельгии подросток принёс две гранаты в школу.
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