В Бельгии подросток принёс две гранаты в школу

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В бельгийском городе Ватерлоо ученик школы принёс в учебное заведение две гранаты.
В Бельгии подросток принёс две гранаты в школу
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  • globallookpress.com

Об этом сообщает DH.be.

Отмечается, что учителя и руководство школы сразу же вызвали полицию на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию учебного заведения и обратились за помощью к военным сапёрам.

Как указывает издание, специалисты быстро выяснили, что гранаты были учебными и не представляли никакой угрозы. Выставленное оцепление было снято.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подростка, который угрожал совершить нападение на школу и убить своих одноклассников.

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