В Бельгии подросток принёс две гранаты в школу

В бельгийском городе Ватерлоо ученик школы принёс в учебное заведение две гранаты.

Об этом сообщает DH.be.

Отмечается, что учителя и руководство школы сразу же вызвали полицию на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию учебного заведения и обратились за помощью к военным сапёрам.

Как указывает издание, специалисты быстро выяснили, что гранаты были учебными и не представляли никакой угрозы. Выставленное оцепление было снято.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подростка, который угрожал совершить нападение на школу и убить своих одноклассников.