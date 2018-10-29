Эксперт оценил начавшиеся в США учения стратегических ядерных сил

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с RT поделился мнением о начавшихся в США учениях стратегических ядерных сил, в которых примут участие военные Австралии, Канады, Дании, Южной Кореи и Великобритании.

«Нужно отметить, что сейчас военная политика Штатов отличается высоким градусом агрессивности. Можно предположить, что они отрабатывают необоронительные действия. Соединённые Штаты, к сожалению для всего мирового сообщества и в первую очередь для Европы, взяли курс на отказ от ранее заключённых международных соглашений», — сказал Топорнин.

По его словам, Соединённые Штаты продолжают делать всё для ухудшения ситуации вокруг ядерного вооружения.

«Вся эта ситуация может сказаться на стратегической стабильности, на стандартах сосуществования стран. Ядерное оружие сегодня есть не только у США и России. Порядка 11-12 государств сегодня тоже могут его использовать. В этих условиях необходимы всеобъемлющие соглашения в сфере сдерживания. Пока этого нет, и США, по сути, вовлекают другие страны в новую гонку вооружения», — считает эксперт.

Топорнин также обратил внимание, что страны — участницы учений рассчитывают таким образом показать другим государствам свою защищённость со стороны США.

«Страны идут сегодня за Америкой, рассчитывая на то, что она ведёт себя обоснованно и они находятся на правильной стороне. Проводя совместные с США учения, они пытаются дать понять другим странам, что находятся под американским зонтиком», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах начались ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром — 2019».