В США сообщили об успешном испытании ракеты системы ПРО

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Агентство противоракетной обороны США сообщило, что провело успешное испытание новейшей ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) в Тихом океане.
В США сообщили об успешном испытании ракеты системы ПРО
  • Reuters

Об этом сообщает The Defense Post со ссылкой на американское ведомство.

Отмечается, что в рамках испытаний 26 октября с базы на Гавайях была запущена баллистическая ракета-мишень. Её перехват проходил с эсминца John Finn, на котором установлена система противоракетной обороны Aegis.

Цель в итоге оказалась уничтожена противоракетой SM-3 Block IIA. 

Уточняется, что это первые успешные испытания ракеты с февраля 2017 года.

В июле сообщалось, что боевой расчёт Воздушно-космических сил России успешно провёл испытание новой модернизированной ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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