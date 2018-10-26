В США сообщили об успешном испытании ракеты системы ПРО

Агентство противоракетной обороны США сообщило, что провело успешное испытание новейшей ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) в Тихом океане.

Об этом сообщает The Defense Post со ссылкой на американское ведомство.

Отмечается, что в рамках испытаний 26 октября с базы на Гавайях была запущена баллистическая ракета-мишень. Её перехват проходил с эсминца John Finn, на котором установлена система противоракетной обороны Aegis.

Цель в итоге оказалась уничтожена противоракетой SM-3 Block IIA.

Уточняется, что это первые успешные испытания ракеты с февраля 2017 года.

В июле сообщалось, что боевой расчёт Воздушно-космических сил России успешно провёл испытание новой модернизированной ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.