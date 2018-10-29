США начали глобальные учения стратегических ядерных сил

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Соединённые Штаты начали ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром — 2019», сообщает пресс-служба Стратегического командования ВС США.
США начали глобальные учения стратегических ядерных сил
  • Reuters

Как отмечается, манёвры проводятся, чтобы «сдерживать, обнаруживать и при необходимости отражать стратегические атаки против США и их союзников».

В ходе учений планируется отработать действия средств глобального удара и противоракетной обороны. В них примут участие военные Австралии, Канады, Дании, Южной Кореи и Великобритании.

«В XXI веке сдерживание должно иметь глобальный подход, оно должно включать наших союзников и партнёров. Поэтому «Глобальный гром» — это многонациональные учения в глобальном масштабе», — заявил командующий Стратегическим командованием генерал Джон Хайтен.

Ранее в США сообщили об успешном испытании ракеты системы ПРО.

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