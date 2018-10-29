В Госдуме оценили заявление МИД Сирии о создаваемых в стране военных базах США

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT заявление министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема о том, что США создают военные базы на востоке Сирии и стремятся продлить конфликт в стране.
В Госдуме оценили заявление МИД Сирии о создаваемых в стране военных базах США
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«Сирийцы хорошо знают ситуацию в своей стране. Правительство подходит очень ответственно к оценкам, суждениям и информированию о тех или иных событиях на территории САР. Так что сомневаться в данных заявлениях не приходится. Понятно, что Соединённые Штаты не хотели бы потерять контроль над Сирией. Поэтому они будут пытаться сохранять и обеспечивать некое своё военное присутствие», — считает депутат.

Новиков также отметил, что Соединённые Штаты на территории Сирии действуют вопреки закону, «потому что ни мандата ООН, ни решения сирийского правительства у них для этого нет».

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США стремятся продлить конфликт в Сирии. По его словам, американские военные строят базы и аэродромы на востоке страны под предлогом защиты курдов.

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