Эксперт прокомментировал информацию о создаваемых США военных базах в Сирии

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема о том, что США создают военные базы на востоке Сирии и стремятся продлить конфликт в стране.

«Действительно, ситуация, например, в Дейр эз-Зоре, столкновения, которые там сейчас идут между курдскими формированиями и остатками территориальной террористической группировки, известной нам как «Исламское государство»*, показывают, что США и правда имитируют борьбу с терроризмом, поскольку именно эта имитация является их основанием для нахождения в регионе, хотя цели и задачи, конечно, другие», — считает эксперт.

По словам Асафова, нельзя не заметить результатов поддержки Соединённых Штатов, оказываемой боевикам.

«Очевидно, что у них есть и другие центры, не только общеизвестная база Эт-Танф, лагеря, пункты присутствия в других точках Сирии. Основания для таких заявлений у МИД Сирии есть. Мы видим, как благодаря действиям американских солдат конфликты не затухают, а наоборот, боевики набираются сил, получают откуда-то оружие, мобилизуются и атакуют», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США создают военные базы на востоке Сирии и стремятся продлить конфликт в стране. По его словам, американские военные строят базы и аэродромы на востоке страны под предлогом защиты курдов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.