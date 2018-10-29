Один человек погиб в результате обстрела боевиками сирийского Алеппо
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Об этом говорится в сообщении, которое оказалось в распоряжении RT.
«В результате обстрела неустановленным незаконным вооружённым бандформированием жилого квартала Фуркан города Алеппо погибла девушка 1993 года рождения и получила ранение женщина 1974 года рождения», — отметил Савченко.
Уточняется, что пострадавшая была доставлена в госпиталь «Халеб-эль-Ахли».
Ранее сообщалось, что в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения.