Один человек погиб в результате обстрела боевиками сирийского Алеппо

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что при обстреле боевиками сирийского города Алеппо один человек погиб и один был ранен.
Один человек погиб в результате обстрела боевиками сирийского Алеппо
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

Об этом говорится в сообщении, которое оказалось в распоряжении RT.

«В результате обстрела неустановленным незаконным вооружённым бандформированием жилого квартала Фуркан города Алеппо погибла девушка 1993 года рождения и получила ранение женщина 1974 года рождения», — отметил Савченко.

Уточняется, что пострадавшая была доставлена в госпиталь «Халеб-эль-Ахли».

Ранее сообщалось, что в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения.

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