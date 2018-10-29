Раненный при стрельбе в школе Северной Каролины скончался
Ученик школы американского города Мэттьюз (штат Северная Каролина), пострадавший в результате стрельбы в учебном заведении, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает Associated Press.
- Reuters
Личность и возраст учащегося не уточняются.
Ранее стало известно, что в школе Мэттьюза произошла стрельба. Подозреваемый в атаке задержан, он также является учеником школы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube