Раненный при стрельбе в школе Северной Каролины скончался

Короткая ссылка
Ученик школы американского города Мэттьюз (штат Северная Каролина), пострадавший в результате стрельбы в учебном заведении, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает Associated Press.
Раненный при стрельбе в школе Северной Каролины скончался
  • Reuters

Личность и возраст учащегося не уточняются.

Ранее стало известно, что в школе Мэттьюза произошла стрельба. Подозреваемый в атаке задержан, он также является учеником школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить