Раненный при стрельбе в школе Северной Каролины скончался

Ученик школы американского города Мэттьюз (штат Северная Каролина), пострадавший в результате стрельбы в учебном заведении, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает Associated Press.

Reuters

Личность и возраст учащегося не уточняются. Ранее стало известно, что в школе Мэттьюза произошла стрельба. Подозреваемый в атаке задержан, он также является учеником школы.