В CNN заявили об отправленной на адрес телеканала новой подозрительной посылке

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В телекомпании CNN рассказали, что недавно была перехвачена очередная подозрительная посылка, которая была отправлена на адрес редакции.
В CNN заявили об отправленной на адрес телеканала новой подозрительной посылке
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице
компании в Twitter.

«Была перехвачена ещё одна подозрительная посылка, адресованная CNN. На этот раз в Атланте. Почтовое отправление проходит проверку на месте», — указывается в заявлении.

К сообщению было также прикреплено заявление президента телекомпании Джеффа Закера, в котором он обещает зрителям канала держать их в курсе ситуации.

Ранее Федеральное бюро расследований США заявило, что в Калифорнии обнаружили очередную, 14-ю подозрительную посылку. Отмечается, что она была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру. 

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