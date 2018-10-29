В CNN заявили об отправленной на адрес телеканала новой подозрительной посылке

В телекомпании CNN рассказали, что недавно была перехвачена очередная подозрительная посылка, которая была отправлена на адрес редакции.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице

компании в Twitter.

«Была перехвачена ещё одна подозрительная посылка, адресованная CNN. На этот раз в Атланте. Почтовое отправление проходит проверку на месте», — указывается в заявлении.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ — CNN Communications (@CNNPR) 29 октября 2018 г.

К сообщению было также прикреплено заявление президента телекомпании Джеффа Закера, в котором он обещает зрителям канала держать их в курсе ситуации.

Ранее Федеральное бюро расследований США заявило, что в Калифорнии обнаружили очередную, 14-ю подозрительную посылку. Отмечается, что она была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру.