В CNN заявили об отправленной на адрес телеканала новой подозрительной посылке
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- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице
компании в Twitter.
«Была перехвачена ещё одна подозрительная посылка, адресованная CNN. На этот раз в Атланте. Почтовое отправление проходит проверку на месте», — указывается в заявлении.
Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ— CNN Communications (@CNNPR) 29 октября 2018 г.
К сообщению было также прикреплено заявление президента телекомпании Джеффа Закера, в котором он обещает зрителям канала держать их в курсе ситуации.
Ранее Федеральное бюро расследований США заявило, что в Калифорнии обнаружили очередную, 14-ю подозрительную посылку. Отмечается, что она была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру.