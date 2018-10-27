ФБР сообщило об обнаружении новой подозрительной посылки в США

Федеральное бюро расследований США сообщило, что в Калифорнии обнаружили очередную, четырнадцатую подозрительную посылку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что посылка была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру.

«ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру», — заявили в ФБР.

Ранее стало известно, что в США задержали подозреваемого в рассылке посылок со взрывными устройствами по почте — 56-летнего Сизара Сэйока.

После задержания Сэйок заявил, что его посылки с бомбами не могли никому причинить вред.