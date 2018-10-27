ФБР сообщило об обнаружении новой подозрительной посылки в США
Отмечается, что посылка была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру.
«ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру», — заявили в ФБР.
Ранее стало известно, что в США задержали подозреваемого в рассылке посылок со взрывными устройствами по почте — 56-летнего Сизара Сэйока.
После задержания Сэйок заявил, что его посылки с бомбами не могли никому причинить вред.