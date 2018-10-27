ФБР сообщило об обнаружении новой подозрительной посылки в США

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Федеральное бюро расследований США сообщило, что в Калифорнии обнаружили очередную, четырнадцатую подозрительную посылку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что посылка была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру. 

«ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру», — заявили в ФБР.

Ранее стало известно, что в США задержали подозреваемого в рассылке посылок со взрывными устройствами по почте — 56-летнего Сизара Сэйока.

После задержания Сэйок заявил, что его посылки с бомбами не могли никому причинить вред. 

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