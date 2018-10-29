Эксперт оценил сообщения СМИ об уязвимости баз США перед российскими ракетами

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о том, что Соединённые Штаты долгое время уделяли внимание защите от баллистических ракет, но забыли о другой серьёзной угрозе — российских и китайских ракетах и беспилотниках, способных уничтожить американские базы за рубежом.

По словам эксперта, США действительно стали отставать по ряду видов вооружения.

«Специалисты в Америке давно бьют тревогу — считается, что Пекин уже в ближайшее десятилетие может создать полноценную «ядерную триаду» и встать в один ряд с США и Россией», — сказал Родионов.

Как отметил эксперт, Вашингтон хочет оставаться первым, не потерять возможности диктовать условия с позиции силы. В экономике он эту возможность стремительно теряет, и ядерная тема — его последний аргумент, пояснил Родионов.

«Так что можно ожидать, что милитаризация будет нарастать, и подобные статьи в западной прессе будут её только подстёгивать», — добавил эксперт.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил заявление США о планах выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).