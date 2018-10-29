СМИ рассказали об уязвимости баз США перед российскими ракетами

Соединённые Штаты долгое время уделяли внимание защите от баллистических ракет, но забыли о другой серьёзной угрозе — российских и китайских ракетах и беспилотниках, способных уничтожить американские базы за рубежом.

Об этом пишет издание The National Interest, ссылаясь на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок США.

Как отмечается, Пентагон после холодной войны сосредоточивался «на развёртывании наземного и морского кинетического оружия для перехвата баллистических ракет».

Между тем подчёркивается, что Россия и Китай накапливают запасы управляемого оружия, которое угрожает американским базам.

В числе угроз называют комплексы «Искандер» и «Кинжал», которые способны поразить базы США в Европе.

При этом авторы публикации считают маловероятным то, что в США сумеют разработать гораздо более надёжную систему, которая смогла бы в ближайшем будущем защитить важнейшие объекты инфраструктуры в стране и американские военные объекты за границей от массированного залпового огня.

Ранее The National Interest призвал военных не шутить с российскими системами С-400.

В сентябре издание назвало российскую подлодку «Казань» «самой грозной вражеской субмариной» для американского флота.