Американские СМИ призвали военных не шутить с системами С-400

Американское издание The National Interest призвало военных не шутить с российскими зенитными ракетными системами С-400.

В материале журнала отмечается, что данный комплекс прошёл долгий путь и является результатом длительной эволюции: в частности, разработка его предшественника С-300 началась ещё в 1960-х годах, а принятие на вооружение состоялось в 1978-м.

Позднее система развивалась, её постоянно модернизировали с помощью внедрения новых модификаций. В итоге автор называет один из поздних вариантов комплексов С-300ПМУ-2 ранней версией С-400.

По словам журналиста, в итоге все эти процессы привели к тому, что С-400 может поражать цели на расстоянии до 400 км с помощью новейших ракет и использовать новые радиолокационные станции, позволяющие засечь почти любую воздушную цель.

Вместе с тем комплекс способен использовать четыре разных типа ракет с разным весом и различными возможностями. В результате этого один ЗРК С-400 может фактически заменить полноценную эшелонированную систему ПВО.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев назвал примерные сроки первых поставок зенитной ракетной системы С-400 в Индию.

Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400.