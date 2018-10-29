Россиян на борту разбившегося в Индонезии самолёта, по предварительным данным, не было
- Reuters
«В то же время на официальный запрос в национальное агентство по поиску и спасению пока ответа получено не было», — отметил он.
Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта.
На его борту находились 189 человек.
Впоследствии стало известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.