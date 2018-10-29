Россиян на борту разбившегося в Индонезии самолёта, по предварительным данным, не было

Пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что, по предварительной информации, на борту разбившегося самолёта Boeing 73 россиян не было.

«В то же время на официальный запрос в национальное агентство по поиску и спасению пока ответа получено не было», — отметил он.

Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта.

На его борту находились 189 человек.

Впоследствии стало известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.