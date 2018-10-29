В МИД назвали условие нормализации отношений России и НАТО
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день для нас очевидно, что, если возвращаться к отношениям Россия — НАТО, не может быть восстановления нормальности, если не произойдёт отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию», — заявил он.
Ранее Грушко заявил, что учения альянса Trident Juncture в Норвегии показывают стремление альянса создать новую разделительную линию ближе к границам с Россией.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что указанные мероприятия в Северной Европе носят чёткую антироссийскую направленность.