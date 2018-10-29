В МИД назвали условие нормализации отношений России и НАТО

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Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае, если Североатлантический альянс не откажется от конфронтации, речи о нормализации отношений России и НАТО быть не может.
В МИД назвали условие нормализации отношений России и НАТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день для нас очевидно, что, если возвращаться к отношениям Россия — НАТО, не может быть восстановления нормальности, если не произойдёт отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию», — заявил он.

Ранее Грушко заявил, что учения альянса Trident Juncture в Норвегии показывают стремление альянса создать новую разделительную линию ближе к границам с Россией.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что указанные мероприятия в Северной Европе носят чёткую антироссийскую направленность.

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