У пилотов разбившегося в Индонезии Boeing было более 5 тысяч часов налёта
- AFP
Об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.
«Капитан самолёта имел более 6 тыс. часов налёта, второй пилот — более 5 тыс. часов», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что экипаж самолёта запросил возвращение в аэропорт перед тем, как авиалайнер исчез с радаров.
Самолёт пропал с радаров 29 октября примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. Лайнер выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта — Панкалпинанг.
На борту находились 189 человек.