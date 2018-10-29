У пилотов разбившегося в Индонезии Boeing было более 5 тысяч часов налёта

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Пилоты разбившегося в Индонезии пассажирского самолёта авиакомпании Lion Air имели около 5—6 тыс. часов налёта.
У пилотов разбившегося в Индонезии Boeing было более 5 тысяч часов налёта
  • AFP

Об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.

«Капитан самолёта имел более 6 тыс. часов налёта, второй пилот — более 5 тыс. часов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что экипаж самолёта запросил возвращение в аэропорт перед тем, как авиалайнер исчез с радаров.

Самолёт пропал с радаров 29 октября примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. Лайнер выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта — Панкалпинанг.

На борту находились 189 человек.

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