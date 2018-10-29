Посольство России в Индонезии проверяет списки пассажиров разбившегося самолёта

Посольство России в Индонезии проверяет, находились ли российские граждане на борту потерпевшего крушение самолёта авиакомпании Lion Air.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя дипмиссии Дениса Тетюшина.

«Мы направили официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров», — сказал он.

По словам дипломата, на данный момент известно, что среди членов экипажа россиян не было.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии. Лайнер пропал с экранов радаров примерно через 13 минут после взлёта.

По последним данным, на борту воздушного судна находились 189 человек.