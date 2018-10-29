Посольство России в Индонезии проверяет списки пассажиров разбившегося самолёта
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя дипмиссии Дениса Тетюшина.
«Мы направили официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров», — сказал он.
По словам дипломата, на данный момент известно, что среди членов экипажа россиян не было.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии. Лайнер пропал с экранов радаров примерно через 13 минут после взлёта.
По последним данным, на борту воздушного судна находились 189 человек.