Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии

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RT
Пассажирский самолёт авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии. Отмечается, что лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлёта. По некоторым данным, в момент катастрофы на борту воздушного судна находились более 180 человек.
Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии
  • Reuters

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на официальные источники.

По данным телеканала Sky News, самолёт выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг. 

Как уточняется, власти Индонезии начали поисковые и спасательные операции.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях.

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