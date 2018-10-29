Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии
- Reuters
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на официальные источники.
#BREAKING Lion Air flight from Jakarta to Pangkal Pinang has crashed, Indonesia search and rescue official says pic.twitter.com/lwFuY7CYhq— CGTN (@CGTNOfficial) 29 октября 2018 г.
По данным телеканала Sky News, самолёт выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг.
Как уточняется, власти Индонезии начали поисковые и спасательные операции.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях.