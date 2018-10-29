Пассажирский самолёт потерпел крушение в Индонезии

Пассажирский самолёт авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии. Отмечается, что лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлёта. По некоторым данным, в момент катастрофы на борту воздушного судна находились более 180 человек.

Reuters

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на официальные источники. #BREAKING Lion Air flight from Jakarta to Pangkal Pinang has crashed, Indonesia search and rescue official says pic.twitter.com/lwFuY7CYhq — CGTN (@CGTNOfficial) 29 октября 2018 г. По данным телеканала Sky News, самолёт выполнял рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг. Как уточняется, власти Индонезии начали поисковые и спасательные операции. Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях.