СМИ: Шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях

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В результате крушения вертолёта в Гималаях погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает издание The Himalayan Times.
СМИ: Шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях
  • globallookpress.com

Как заявил Нима Нуру Шерпа, управляющий директор авиакомпании Altitude Air, которой принадлежит вертолёт, спасатели обнаружили шестерых погибших. В их числе пилот, четверо граждан Непала и 68-летний альпинист из Японии.

Отмечается, что ещё одна пассажирка осталась в живых после падения вертолёта. Она получила травмы.

По данным издания, вертолёт упал в лесистой местности. 

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в Гималаях вертолёта находились пилот и шесть пассажиров: пятеро непальцев и японский турист.

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