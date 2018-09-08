СМИ: В Гималаях разбился вертолёт с семью людьми на борту

В Гималаях в центральном Непале потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились пилот и шесть пассажиров. Об этом информирует Himalayan Times.

Отмечается, что спасатели пытаются добраться к месту крушения, но им мешают неблагоприятные погодные условия. По данным издания, вертолёт после падения не загорелся.

Он доставлял пациента из деревни Самогон в Катманду и должен был произвести посадку в 08:18 по местному времени.

Как заявил управляющий директор компании Altitude Air, которой принадлежит вертолёт, он пропал в районе Дхадинг около 08:00. По его словам, вертолётом управлял опытный пилот-спасатель.

На борту находились пять непальцев и один турист из Японии.

Ранее стало известно, что в Харьковской области потерпел крушение спасательный вертолёт.