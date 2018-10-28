В Бразилии начался второй тур выборов президента страны

В Бразилии стартовало голосование во втором туре выборов президента страны.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Polls open in Brazil presidential run-off, far-right candidate favorite pic.twitter.com/7LJWAnMXFV — AFP news agency (@AFP) 28 октября 2018 г.

8 октября сообщалось, что кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад прошли во второй тур выборов президента Бразилии.

По данным агентства, Болносару в президентской гонке является фаворитом.