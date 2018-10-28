Трамп заявил о «желании» России получить экономическую помощь от США

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Иллинойс заявил, что Москва якобы хочет получить экономическую помощь от Вашингтона.

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу – $11,7 трл. Россия хочет нашего участия», — сказал Трамп.

Кроме того, он в очередной раз обратил внимание на то, что у него в Хельсинки состоялась конструктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой они обсудили широкий круг вопросов.

Ранее Трамп заявил, что его победа на президентских выборах — это «худшее, что когда-либо случалось с Россией».

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление Трампа о победе на выборах и России.