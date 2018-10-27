В Минобороны сообщили об отсрочке отправки гумконвоя в лагерь «Рукбан» в Сирии из-за США
«В очередной раз из-за действий американской стороны, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности в созданной вокруг своей базы в Эт-Танфе 55-километровой зоне, отправка конвоя была сорвана. Представители ООН официально сообщили о его отмене, сославшись на отсутствие гарантий безопасности», — заявил Савченко.
Он подчеркнул,что правительство Сирии совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон провели масштабную подготовительную работу, чтобы создать условия для отправки гуманитарного конвоя в лагерь «Эр-Рукбан» в районе Эт-Танфа.
Савченко добавил, что были проведены встречи с сотрудниками ООН, а также с представителями США, которые контролируют этот район.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что работу по предоставлению гуманитарной помощи Сирии необходимо деполитизировать.