Путин обсудил с Макроном проведение в Париже встречи с Трампом

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Российский лидер Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос проведения в Париже российско-американской встречи на высшем уровне.
Путин обсудил с Макроном проведение в Париже встречи с Трампом
  • Reuters

Как информирует пресс-служба Кремля, основное внимание перед саммитом по Сирии, который пройдёт в Стамбуле, было уделено сирийскому урегулированию.

«Акцентирована необходимость активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета», — говорится в сообщении

Как отмечается, стороны обсудили участие Путина в мероприятиях в Париже 11 ноября по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

«Затронут также вопрос о проведении во французской столице российско-американской встречи на высшем уровне», — добавили в Кремле. 

Ранее в Белом доме предположили, что встреча Путина и Трампа в Париже будет непродолжительной.

Президент России заявлял, что рассчитывает в ходе встречи в Париже обсудить ситуацию вокруг Договора РСМД.

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