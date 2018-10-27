Путин обсудил с Макроном проведение в Париже встречи с Трампом
- Reuters
Как информирует пресс-служба Кремля, основное внимание перед саммитом по Сирии, который пройдёт в Стамбуле, было уделено сирийскому урегулированию.
«Акцентирована необходимость активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсудили участие Путина в мероприятиях в Париже 11 ноября по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.
«Затронут также вопрос о проведении во французской столице российско-американской встречи на высшем уровне», — добавили в Кремле.
Ранее в Белом доме предположили, что встреча Путина и Трампа в Париже будет непродолжительной.
Президент России заявлял, что рассчитывает в ходе встречи в Париже обсудить ситуацию вокруг Договора РСМД.