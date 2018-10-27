В Армении готовы рассмотреть возможность закупки оружия у США

Армения рассмотрит предложение США о продаже оружия, если оно поступит, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

«Вы знаете, правительство ни в чём не ограничено. Если с американской стороны последует выгодное предложение о продаже оружия, мы готовы его рассмотреть», — цитирует его ТАСС.

По данным агентства, ранее помощник американского президента Джон Болтон выступил с утверждением, что «американское оружие превосходит по качеству российское», и отметил возможность его продажи Армении.

В мае сообщалось, что Госдепартамент США может рассмотреть выделение $140 млн в качестве финансовой поддержки правительства Армении.