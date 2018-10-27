В Армении готовы рассмотреть возможность закупки оружия у США
- Reuters
«Вы знаете, правительство ни в чём не ограничено. Если с американской стороны последует выгодное предложение о продаже оружия, мы готовы его рассмотреть», — цитирует его ТАСС.
По данным агентства, ранее помощник американского президента Джон Болтон выступил с утверждением, что «американское оружие превосходит по качеству российское», и отметил возможность его продажи Армении.
В мае сообщалось, что Госдепартамент США может рассмотреть выделение $140 млн в качестве финансовой поддержки правительства Армении.