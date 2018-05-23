В Госдепе США могут рассмотреть вопрос о выделении $140 млн правительству Армении

Короткая ссылка
Госдепартамент США может рассмотреть возможность выделения $140 млн в качестве финансовой поддержки нового правительства Армении. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, письмо которого опубликовано на сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA).

«Госсекретарь Помпео в письме для ANCA выразил признательность за идею нового гранта от корпорации «Вызовы тысячелетия» для финансирования образования в области науки, техники, техники, искусства и математики в государственных школах Армении», — сообщили в пресс-службе комитета в Facebook.

Как отмечается, ранее Армянский нацкомитет Америки обратился в Госдепатрамент с просьбой предоставить Армении финансовую помощь в размере $140 млн на поддержку реформ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных