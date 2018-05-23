В Госдепе США могут рассмотреть вопрос о выделении $140 млн правительству Армении

Госдепартамент США может рассмотреть возможность выделения $140 млн в качестве финансовой поддержки нового правительства Армении. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, письмо которого опубликовано на сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA).

«Госсекретарь Помпео в письме для ANCA выразил признательность за идею нового гранта от корпорации «Вызовы тысячелетия» для финансирования образования в области науки, техники, техники, искусства и математики в государственных школах Армении», — сообщили в пресс-службе комитета в Facebook.

Как отмечается, ранее Армянский нацкомитет Америки обратился в Госдепатрамент с просьбой предоставить Армении финансовую помощь в размере $140 млн на поддержку реформ.