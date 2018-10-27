В Белоруссии прогнозируют рост напряжённости после выхода США из ДРСМД

Выход США из Договора РСМД приведёт к росту напряжённости в плане гонки вооружений, считает глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков.

«Я думаю, что выход из этих соглашений приведёт к… росту напряжённости в плане гонки вооружений. Это лично моё мнение. Это будет необузданное развитие ракет средней и малой дальности и, естественно, ничем не ограниченное увеличение их количества», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, в случае выхода Вашингтона из соглашения исход «может быть самый разный».

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что планы США выйти из договора являются объявлением новой гонки вооружений.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, по оценке Москвы, официальное объявление о выходе из ДРСМД произойдёт через 1—1,5 месяца.