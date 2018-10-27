Авиация Израиля возобновила удары в секторе Газа

Короткая ссылка
ВВС Израиля возобновили удары в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, заявили в пресс-службе израильской армии.
Авиация Израиля возобновила удары в секторе Газа
  • Reuters

«Наши истребители атаковали террористические цели по всему сектору Газа», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, это произошло после того, как по Израилю были выпущены «десятки ракет» за последние 12 часов.

Ранее израильская авиация атаковала около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить