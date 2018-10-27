Авиация Израиля возобновила удары в секторе Газа

ВВС Израиля возобновили удары в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, заявили в пресс-службе израильской армии.

«Наши истребители атаковали террористические цели по всему сектору Газа», — говорится в сообщении в Twitter.

Our fighter jets are striking terror targets throughout #Gaza, following dozens of rockets fired at #Israel over the last 12 hours. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 27 октября 2018 г.

Как отмечается, это произошло после того, как по Израилю были выпущены «десятки ракет» за последние 12 часов.

Ранее израильская авиация атаковала около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.