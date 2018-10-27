Авиация Израиля нанесла удары по 80 целям в секторе Газа

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Самолёты и вертолёты Израиля атаковали около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF).

По данным пресс-службы, израильские военные зафиксировали запуски около 30 ракет по территории Израиля со стороны Газы.

При этом около 10 ракет удалось перехватить, остальные упали на открытой территории, заявили в IDF.

«Десятки боевых самолётов, ударных вертолётов и иных летательных аппаратов IDF нанесли масштабные ночные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала Газу после ракетного обстрела.

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