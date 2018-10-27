Авиация Израиля нанесла удары по 80 целям в секторе Газа
По данным пресс-службы, израильские военные зафиксировали запуски около 30 ракет по территории Израиля со стороны Газы.
При этом около 10 ракет удалось перехватить, остальные упали на открытой территории, заявили в IDF.
«Десятки боевых самолётов, ударных вертолётов и иных летательных аппаратов IDF нанесли масштабные ночные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала Газу после ракетного обстрела.