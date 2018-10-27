В Стамбуле после убийства Хашукджи обследовали канализационную сеть
Об этом сообщает Anadolu.
«В рамках следственных мероприятий с помощью видеокамер проведено обследование канализационной сети на улице, где расположена саудовская дипмиссия», — информирует агентство.
Отмечается, что расследование дела продолжается.
Ранее власти Саудовской Аравии выдали разрешение на осмотр колодца в саду резиденции генконсула страны в Стамбуле в рамках расследования дела об убийстве Хашукджи.
В Эр-Рияде сообщали, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории саудовской дипмиссии в Стамбуле.