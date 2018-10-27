В Стамбуле после убийства Хашукджи обследовали канализационную сеть

Короткая ссылка
Полицейские в рамках расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи провели обследование канализационной сети на улице в Стамбуле, где находится консульство Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Anadolu

«В рамках следственных мероприятий с помощью видеокамер проведено обследование канализационной сети на улице, где расположена саудовская дипмиссия», — информирует агентство.

Отмечается, что расследование дела продолжается.

Ранее власти Саудовской Аравии выдали разрешение на осмотр колодца в саду резиденции генконсула страны в Стамбуле в рамках расследования дела об убийстве Хашукджи.

В Эр-Рияде сообщали, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории саудовской дипмиссии в Стамбуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить