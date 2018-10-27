В Стамбуле после убийства Хашукджи обследовали канализационную сеть

Полицейские в рамках расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи провели обследование канализационной сети на улице в Стамбуле, где находится консульство Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Anadolu.

«В рамках следственных мероприятий с помощью видеокамер проведено обследование канализационной сети на улице, где расположена саудовская дипмиссия», — информирует агентство.

Отмечается, что расследование дела продолжается.

Ранее власти Саудовской Аравии выдали разрешение на осмотр колодца в саду резиденции генконсула страны в Стамбуле в рамках расследования дела об убийстве Хашукджи.

В Эр-Рияде сообщали, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории саудовской дипмиссии в Стамбуле.