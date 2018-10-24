Саудовская Аравия разрешила осмотр колодца в генконсульстве по делу Хашукджи

Власти Саудовской Аравии выдали разрешение на осмотр колодца в саду резиденции генконсула страны в Стамбуле в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Reuters