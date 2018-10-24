Саудовская Аравия разрешила осмотр колодца в генконсульстве по делу Хашукджи
Власти Саудовской Аравии выдали разрешение на осмотр колодца в саду резиденции генконсула страны в Стамбуле в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
- Reuters
Об этом информирует телеканал NTV.
Ранее сообщалось, что турецкой полиции запретили обыскать колодец.
В Эр-Рияде заявили, что Хашукджи был убит во время конфликта на территории саудовского генконсульства в Стамбуле.
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