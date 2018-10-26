Армия Израиля зафиксировала пуски не менее 10 ракет из Газы

Армия Израиля зафиксировала пуски по меньшей мере 10 ракет из сектора Газа.

«10—12 ракет были запущены из сектора Газа в Израиль, несколько были перехвачены с помощью системы воздушной обороны Iron Dome», — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter Армии Израиля.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа после ракетного обстрела израильской армией позиций палестинских радикалов.