Армия Израиля зафиксировала пуски не менее 10 ракет из Газы

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Армия Израиля зафиксировала пуски по меньшей мере 10 ракет из сектора Газа.

«10—12 ракет были запущены из сектора Газа в Израиль, несколько были перехвачены с помощью системы воздушной обороны Iron Dome», — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter Армии Израиля.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа после ракетного обстрела израильской армией позиций палестинских радикалов.

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