Армия Израиля зафиксировала пуски не менее 10 ракет из Газы
«10—12 ракет были запущены из сектора Газа в Израиль, несколько были перехвачены с помощью системы воздушной обороны Iron Dome», — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter Армии Израиля.
RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.
10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c
Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала к деэскалации конфликта между Израилем и сектором Газа после ракетного обстрела израильской армией позиций палестинских радикалов.