В МИД сообщили о встрече Лаврова с главой Сирийского комитета по переговорам

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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провёл встречу с лидером оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири.
В МИД сообщили о встрече Лаврова с главой Сирийского комитета по переговорам
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.

«В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии и вокруг неё с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в тексте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Франции, Германии и Турции по итогам предстоящего саммита по Сирии в Стамбуле сделают совместное заявление.

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