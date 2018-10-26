В МИД сообщили о встрече Лаврова с главой Сирийского комитета по переговорам
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.
«В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии и вокруг неё с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в тексте.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Франции, Германии и Турции по итогам предстоящего саммита по Сирии в Стамбуле сделают совместное заявление.