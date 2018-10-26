В Кремле рассказали детали предстоящей встречи по Сирии в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Франции, Германии и Турции по итогам саммита по Сирии в Стамбуле сделают совместное заявление.

«Завтра у президента рабочая суббота. У президента зарубежная международная проблематика — Сирия главным образом. Встреча в Стамбуле — Россия, Турция, Франция и Германия. Переговоры будут после полудня, в районе двух часов. Мы ожидаем, что главы решат сделать заявление для прессы по итогам своего обсуждения. Также планируем и готовим для нашего президента ряд двусторонних встреч», — сказал Песков.

По его словам, несколько встреч уже согласованы.

Кроме того, он уточнил, что встреча лидеров по Сирии станет сверкой часов.

Ранее в российском МИД заявили, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести двустороннюю встречу в ходе саммита по Сирии в Стамбуле.