В Стамбуле планируется двусторонняя встреча Путина и Эрдогана

В российском МИД заявили, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести двустороннюю встречу в ходе саммита по Сирии в Стамбуле.

«Готовится в ближайшее время проведение очередного многостороннего мероприятия с участием президентов наших стран, в контексте этого планируется также проведение и отдельной двусторонней встречи», — приводит РИА Новости слова замдиректора четвёртого европейского департамента МИД России Андрея Буравова.

По его словам, президентам всегда есть что обсудить с учётом международной обстановки.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что саммит России, Турции, Германии и Франции по ситуации в сирийском Идлибе состоится в октябре.