В Стамбуле планируется двусторонняя встреча Путина и Эрдогана
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«Готовится в ближайшее время проведение очередного многостороннего мероприятия с участием президентов наших стран, в контексте этого планируется также проведение и отдельной двусторонней встречи», — приводит РИА Новости слова замдиректора четвёртого европейского департамента МИД России Андрея Буравова.
По его словам, президентам всегда есть что обсудить с учётом международной обстановки.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что саммит России, Турции, Германии и Франции по ситуации в сирийском Идлибе состоится в октябре.